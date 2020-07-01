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Крупный пожар в поселке Октябрьский в Красноярском крае ликвидировали

Пострадавших нет

ТАСС, 1 июля. Пожарные ликвидировали возгорание на территории деревообрабатывающего предприятия в поселке Октябрьский Красноярского края. Об этом сообщается в среду на сайте главного управления МЧС региона.

"В 10:40 (06:40 мск) 01 июля пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Пожар в поселке Октябрьский на территории деревообрабатывающего предприятия произошел начался накануне, 30 июня, горели отходы лесопиления и штабеля леса, была угроза распространения огня. Пожар был локализован на площади 2 га. Пострадавших нет.

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РоссияКрасноярский край
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