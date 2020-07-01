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В пяти регионах Сибири прогнозируют аномальную жару

Воздух прогреется до 37 градусов
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© Полина Болдырева/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Синоптики предупредили об аномальной жаре в пяти регионах Сибири, температура воздуха будет достигать 37 градусов тепла, в том числе в арктическом Туруханском районе на севере Красноярского края. Объявлено штормовое предупреждение, сообщается в среду на сайтах Западно-Сибирского и Среднесибирского управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"2-4 июля в Эвенкийском муниципальном районе и в центральных районах, 3-4 июля в Туруханском районе, 2 июля в южных районах Красноярского края ожидается сильная жара, температура воздуха днем +32,+37°", - говорится в сообщении Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае со 2 и 3 июля ожидается жаркая погода с максимальной температурой +30 С и выше.

Также объявлено штормовое предупреждение в Хакасии из-за сильной жары до 35 градусов тепла. "Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных степными палами с возможным переходом в лесную зону, на дачные участки, на объекты крестьянско-фермерского хозяйства и другие объекты инфраструктуры", - предупредили в главке МЧС.

Теги
РоссияАлтайский крайХакасияКрасноярский крайКемеровская областьНовосибирская область
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