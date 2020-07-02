Более 87% избирателей в Кузбассе проголосовали за поправки к конституции

КЕМЕРОВО, 2 июля. /ТАСС/. Более 87% избирателей в Кемеровской области, по предварительным результатам после обработки 100% протоколов, проголосовали за поправки в Конституцию РФ, явка превысила 88%. Итоговый протокол голосования будет подписан в течение дня, сообщила ТАСС заместитель председателя избирательной комиссии Кузбасса Анастасия Суслова.

"У нас 100% обработанных бюллетеней, в голосовании приняли участие 88,4% участников. "За" проголосовали 87%, "против" - 12%", - сказала собеседница агентства.