Более 87% избирателей в Кузбассе проголосовали за поправки к конституции

КЕМЕРОВО, 2 июля. /ТАСС/. Более 87% избирателей в Кемеровской области, по предварительным результатам после обработки 100% протоколов, проголосовали за поправки в Конституцию РФ, явка превысила 88%. Итоговый протокол голосования будет подписан в течение дня, сообщила ТАСС заместитель председателя избирательной комиссии Кузбасса Анастасия Суслова.
"У нас 100% обработанных бюллетеней, в голосовании приняли участие 88,4% участников. "За" проголосовали 87%, "против" - 12%", - сказала собеседница агентства.
Как сообщил ТАСС сенатор Совета Федерации от региона, секретарь Кузбасского регионального отделения партии" Единая Россия" Алексей Синицын, жители области активно проявили свою гражданскую позицию, поддержав поправки, обеспечивающие защиту семьи, детей, работающих граждан, пенсионеров.
"Выразить свою волю по поправкам - долг каждого гражданина. Кузбассовцы свой выбор сделали. Многие приходили на избирательные участки целыми семьями", - сказал он.
Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.