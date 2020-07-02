В Хакасии около 70% голосовавших поддержали поправки к конституции

ТАСС, 2 июля. Почти 70% принявших участие в голосовании по поправкам к конституции жителей Хакасии поддержали внесение изменений в основной закон. Об этом ТАСС сообщили в республиканском избиркоме.

"За поправки - 69,52%, против - 29,38%", - сказал представитель избиркома, уточнив, что это данные после обработки 100% протоколов. В голосовании приняли участие 51,48% жителей региона. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не зафиксировано, отметили в комиссии.