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Голосование по поправкам в конституцию

Поправки к конституции поддержали более 66% проголосовавших в Республике Алтай

За поправки проголосовали 55,2 тыс. жителей региона

ТАСС, 2 июля. Порядка 66,16% участников общероссийского голосования в Республике Алтай поддержали поправки к Конституции РФ после обработки 100% протоколов, сообщается на сайте избиркома региона.

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По данным краевого избиркома, за поправки проголосовали 55,2 тыс. жителей, против - 27,4 тыс., то есть 32,83%. Недействительными признаны 842 бюллетеня.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.

Теги
РоссияАлтайГолосование по поправкам в конституцию
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