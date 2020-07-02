Более 72% жителей Сибири одобрили поправки к конституции

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Внесение поправок к конституции РФ поддержали более 72% жителей регионов Сибирского федерального округа (СФО). По предварительным данным, явка в округе составила 58%, сообщает в четверг пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

"По предварительным данным, в целом по округу более 58% граждан, имеющих право голоса, пришли на избирательные участки, из них проголосовали за внесение поправок 72,63%", - говорится в сообщении.