В Красноярском крае поправки к конституции поддержали 70% избирателей

КРАСНОЯРСК, 2 июля. /ТАСС/. В Красноярском крае поправки в Конституцию РФ поддержали 845 тысяч 707 человек или 70,1% пришедших на всенародное голосование. Об этом ТАСС сообщил в четверг председатель регионального избиркома Алексей Подушкин.

"За поправки проголосовали - 70,1%, против - 28,9%, явка - 59%", - сказал председатель комиссии, уточнив, что предварительные данные получены после обработки 100% протоколов.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.