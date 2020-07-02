В Томской области более 64% проголосовавших поддержали поправки в конституцию

ТОМСК, 2 июля. /ТАСС/. Более 64% проголосовавших в Томской области поддержали поправки в конституцию по итогам обработки 100% протоколов, сообщается в четверг на сайте региональной избирательной комиссии.

По данным областного избиркома, поправки поддержали 223 тыс. человек (64,86%), против проголосовали 117,2 тыс. Недействительными признали 3,6 тыс. бюллетеней. Как уточнил ТАСС глава областной избирательной комиссии Эльман Юсубов, данные результаты представлены по итогам обработки 100% протоколов.

Явка, по данным избиркома, составила порядка 44,5%.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.