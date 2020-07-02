СК возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы людей с зависимостями в Омске

ТАСС, 2 июля. Руководитель и сотрудники омского реабилитационного центра подозреваются в незаконном лишении свободы людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Возбуждено уголовное дело, сообщается в четверг на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы"). По версии следствия, 35-летний руководитель автономной некоммерческой организации "Инновационный центр реабилитации и наркологии "Мир" <...> совместно с другими работниками центра на время "лечения" насильно удерживал в центре граждан, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью", - говорится в сообщении. Руководитель заключен под стражу.

Помещение центра находилось в арендуемом трехэтажном коттедже в поселке Чернолучье Омского района, организация и работники центра не имели лицензии на медицинскую деятельность. Коттедж оборудовали колючей проволокой, решетками на окнах и массивными дверьми, уточняется в сообщении МВД региона.

"Договоры на оказание реабилитационной помощи заключались с родственниками пациентов. Ежемесячно они вносили оплату от 20 до 35 тыс. рублей, <...> оказываемая помощь ограничивалась применением сотрудниками центра физической силы, ограничением свободы передвижения пациентов. Сообщать родственникам об условиях содержания категорически запрещалось под угрозой причинения телесных повреждений", - уточняется в сообщении МВД.