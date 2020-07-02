В Иркутской области возобновили работу гостиницы и турбазы

"Но стоит условие, что это средства размещения, которые по требованиям подходят. Это отдельно стоящие турбазы коттеджного типа на Байкале и классифицированные средства размещения при условии загрузки не более 50%. И раньше мы говорили о том, что только жителей Иркутской области будем принимать, но решили работать с туристами со всей страны, так как требование об обязательной обсервации приезжих сняли, и смысла нет ограничивать", - сказала Сливина.

ИРКУТСК, 2 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области разрешили работу гостиниц и туристических баз с соблюдением мер безопасности в условиях пандемии. Допускается приезд в регион на отдых туристов из любых регионов страны, сообщила в четверг ТАСС руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. По ее словам, указ об этом подписал глава региона.

Она сообщила, что предприниматели за пять дней до предполагаемого открытия гостиницы или турбазы должны подать уведомление в агентство по туризму Иркутской области. Агентство проверит, соблюдены ли на объекте требования Роспотребнадзора, в частности, проведено ли тестирование персонала, проводится ли дезинфекция помещений. Таким образом будет составлен список безопасных средств размещения. В ближайшее время этот перечень появится на сайте агентства, где с ним могут знакомиться туристы.

Работа гостиниц и турбаз в Иркутской области была приостановлена с конца марта в связи с распространением нового коронавируса. В конце мая власти региона давали прогноз, что туристический поток в 2020 году в связи с пандемией будет ниже прошлогоднего примерно на 30%, если авиасообщение между Россией и другими странами возобновится к августу, и на 46%, если оно не возобновится до конца лета. Председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева в конце апреля сообщала ТАСС, что летом - в пик сезона - турпоток на озеро Байкал в Иркутской области при оптимистичном сценарии может быть на 50-60% ниже по сравнению с показателем прошлого лета. Речь идет о туристах, которые останавливаются в коллективных средствах размещения.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Иркутской области подтверждено 8 тыс. 25 случаев заражения. За время пандемии в регионе 3 тыс. 603 человека выздоровели, 50 умерли.