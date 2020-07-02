В Новосибирской области с начала пандемии от коронавируса умерли более 100 человек

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Два человека умерли от коронавируса в Новосибирской области за минувшие сутки. Всего от коронавируса в регионе умер 101 человек, говорится в четверг в сообщении регионального оперштаба.
"Скончались еще два пациента: мужчина в возрасте 69 лет и женщина в возрасте 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 101 человек", - говорится в сообщении.
Медики за минувшие сутки выявили 92 случая заражения коронавирусом. Всего, по данным регионального оперштаба, в области зарегистрировано 6 177 случаев, включая 370 детей. Выписаны с выздоровлением 3 714 человек.
В середине июня на сессии регионального парламента руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов сообщал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области постепенно стабилизируется. По его словам, основная доля подтвержденных случаев приходится на Новосибирск. Из районов региона наибольшее количество случаев, по его словам, зарегистрировано в Новосибирском, Мошковском и Тогучинском.