В Новосибирской области с начала пандемии от коронавируса умерли более 100 человек

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Два человека умерли от коронавируса в Новосибирской области за минувшие сутки. Всего от коронавируса в регионе умер 101 человек, говорится в четверг в сообщении регионального оперштаба.

"Скончались еще два пациента: мужчина в возрасте 69 лет и женщина в возрасте 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 101 человек", - говорится в сообщении.