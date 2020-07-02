Новосибирские власти планируют и в будущем закреплять куратора за каждым сдающим ЕГЭ

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют и в будущем проводить сдачу ЕГЭ в сопровождении кураторов, которые будут закреплены за каждым школьником. Эта практика была внедрена в этом году в нескольких районах области для организации работы выпускников и учителей-предметников, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС министр образования региона Сергей Федорчук.

Как ранее сообщали в мэрии Новосибирска, сдача ЕГЭ выпускниками в школах города будет проходить с участием педагогов-кураторов, которые будут встречать подростков на входе и провожать до аудитории. Кроме этого, куратор поможет школьнику настроиться на сдачу экзамена.

"Этот опыт будет проанализирован и будет использоваться. Он был внедрен не только в Новосибирске, но и еще в ряде муниципалитетов. Это было сделано для организации работы выпускников с учителями-предметниками до начала сдачи ЕГЭ", - сказал министр.

Он также пояснил, что для помощи выпускникам и их родителям в регионе также организована горячая линия, где они могут получить как консультации по организационным вопросам, так и психологическую помощь. "На самом деле, работа с психологами у нас началась сразу после окончания учебного года, она велась в основном в образовательных организациях. Всех их мы ориентировали, что и с родителями, и детьми нужно общаться в личном формате", - сказал Федорчук.

Почти 14 тыс. школьников в Новосибирской области сдадут ЕГЭ в 2020 году. Как сообщал Федорчук ранее, подавляющее большинство сдающих ЕГЭ - 11,7 тыс. человек - выпускники 2020 года, из которых более 70% проживают в Новосибирске. Сегодня в Новосибирске работает 216 среднеобразовательных учреждений, 45 из которых станут пунктами проведения экзаменов.

Министерство просвещения РФ утвердило расписание проведения ЕГЭ, первые экзамены в 2020 году пройдут 3 июля. Кроме того, в 2020 году экзамены выпускники смогут сдать только один раз, а для тех, кто не завершил выполнение экзаменационных работ по уважительной причине, перенес дату экзамена по болезни или по другим важным обстоятельствам, дополнительно проведут ЕГЭ с 3 по 8 августа.