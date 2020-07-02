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Красноярский Минздрав проверит больницу в Уяре

На состояние медицинского учреждения ранее жаловались пациенты

КРАСНОЯРСК, 2 июля. /ТАСС/. Минздрав Красноярского края проверит состояние больницы в Уяре, на которую жаловались пациенты, сообщили ТАСС в региональном министерстве.

Красноярский Telegram-канал "Борус" ранее опубликовал видео, как пациенты жалуются на состояние больницы: протекающую крышу, отсутствие санитарно-эпидемиологической обработки, нехватку медицинского персонала. По словам авторов видео, в больнице лежат пациенты с пневмонией и коронавирусом.

"По данному факту в Уяр завтра выезжает проверка из Минздрава", - сказал собеседник агентства. По словам представителя Минздрава, пациенты с подтвержденным коронавирусом отправляются в госпиталь в Канск, в Уяре находятся люди, которые ждут подтверждения диагноза.

По данным федерального оперативного штаба, в Красноярском крае выявлено 9 044 случая заражения коронавирусом, выздоровели 4 128 человек, умерли 137 пациентов.

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