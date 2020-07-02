Власти Новосибирска перенесли реконструкцию сквера за театром оперы и балета на 2021 год

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска перенесла завершение реконструкции сквера за находящимся в самом центре города Новосибирским театром оперы и балета (НОВАТ) на 2021 год, сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. Ранее предполагалось, что реконструкция сквера завершится в 2020 году к 75-летию театра.

"На сегодняшний день, к сожалению, у нас было проведено секвестирование в связи с экономической ситуацией, и мы выходим только на первый этап реконструкции сквера. Мы изначально планировали сделать полностью реконструкцию сквера в этом году, но мы сделаем первую часть. <…> На следующий год мы сделаем вторую часть", - сообщила Терешкова, добавив, что на данный момент дизайн сквера полностью готов.

Сквер, находящийся в самом центре города, долгое время оставался неухоженным и на данный момент фактически представляет собой пустырь с дикорастущими деревьями и кустарниками. В начале 2010-х гг. на месте сквера предполагалось построить несколько зданий бизнес-центра, но горожане опротестовали этот проект, поскольку он изменил бы облик оперного театра. Летом 2019 года жители Новосибирска обратились к властям с просьбой благоустроить сквер.

Как ранее сообщал ТАСС, проект сквера имеет концепцию под названием "Сквер № 13", которая посвящена легендарному тринадцатому трамваю Новосибирска, постоянно оказывающемуся в центре дорожных происшествий, его маршрут также проходит через сквер. Концепцию разработала архитектурная мастерская "Адаптик-А", которая ранее создала проект благоустройства Михайловской набережной в Новосибирске. Концепция сквера включает в себя мероприятия по обновлению тропинок, трамвайного кольца, организации безопасных пешеходных переходов через трамвайные пути, устройству современной скейт-площадки, созданию новой системы освещения, установке новых лавочек, урн, а также по обновлению зеленых насаждений.

Сквер будет условно поделен на несколько зон: площадка ожидания туристического трамвая, общественная зона (кафе, туалет), рекреационная, событийная, спортивно-развлекательная и досуговая зоны. Также разработчики планируют дополнительно организовать ночной экскурсионный маршрут на трамвае № 13.