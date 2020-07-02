В Иркутской области более 64% проголосовавших поддержали поправки к Конституции РФ

ИРКУТСК, 2 июля. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ в Иркутской области по результатам обработки 100% протоколов поддержали 64,28% участников голосования, против высказались 34,84%. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Илья Дмитриев.

"На вопрос "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" "да" ответили 64,28%, или 529 тыс. 770 человек, "нет" - 34,84%, или 287 тыс. 131 человек", - сказал Дмитриев.