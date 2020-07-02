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Голосование по поправкам в конституцию

В Иркутской области более 64% проголосовавших поддержали поправки к Конституции РФ

Явка в регионе составила 44,18%

ИРКУТСК, 2 июля. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ в Иркутской области по результатам обработки 100% протоколов поддержали 64,28% участников голосования, против высказались 34,84%. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Илья Дмитриев.

"На вопрос "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" "да" ответили 64,28%, или 529 тыс. 770 человек, "нет" - 34,84%, или 287 тыс. 131 человек", - сказал Дмитриев.

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Больше всего жителей высказались за принятие поправок в Тулунском районе - 79%, Братске, Тулуне и Нижнеудинском районе - 72%. Минимальная поддержка поправок отмечена в Ольхонском районе - 44,6%.

Явка составила 44,18%. Участниками голосования стали 824 тыс. 360 человек. Дмитриев отметил, что для Иркутской области, где на выборах традиционно отмечается низкая явка, это хороший показатель.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.

 

Теги
РоссияИркутская областьГолосование по поправкам в конституцию
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