Прокуратура подала иск к заводу каучука в Омске с требованием прекратить выбросы

ОМСК, 2 июля. /ТАСС/. Омская межрайонная природоохранная прокуратура, проведя повторную проверку на заводе "Омский каучук", в судебном порядке потребовала предприятие устранить нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха, говорится в сообщении прокуратуры Омской области.

В начале июня передвижная лаборатория центра экологического мониторинга зафиксировала превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) этилбензола, фенола и сероводорода. По данным регионального Минприроды, решение о взятии проб было принято после поступления информации от жителей города о дымлении факела, предположительно, находящегося на территории "Омского каучука". Позднее от населения стали поступать жалобы на химический запах. В пресс-службе ГК "Титан", которой принадлежит завод заявили, что предприятие не превышало нормативов выбросов загрязняющих веществ.

"Прокурор направил в Советский районный суд Омска исковое заявление с требованием о признании незаконной деятельности АО "Омский каучук" по выбросу вредных загрязняющих веществ в атмосферных воздух с превышением установленных нормативов выбросов, о возложении обязанности приостановить выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов до достижения установленных нормативов предельно-допустимых выбросов, а также о возложении обязанности привести в соответствие с требованиями закона инвентаризацию источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух", - говорится в сообщении.

Решение было принято по результатам повторной проверки на предприятии после выдачи 8 июня предписания об устранении нарушений. Отмечается, что в ходе проверки были выявлены факты превышения выбросов таких веществ, как альфаметилстирол, аммиак, ацетон. Не соблюдались на предприятии и требования по расчету и контролю за объемом загрязняющих выбросов в части учета их источников.

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