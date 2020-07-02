В Иркутскую область направили Ил-76 для тушения лесных пожаров

ТАСС, 2 июля. Самолет Ил-76 МЧС России прибудет 3 июля в Иркутскую область, где, по данным Иркутской базы авиационной охраны лесов, действуют 64 природных пожара на площади 9,3 тыс. га. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"В Иркутскую область для тушения лесных пожаров 3 июля прибудет самолет Ил-76 МЧС России", - говорится в сообщении. В дальнейшем к тушению сложных пожаров подключится многоцелевой самолет-амфибия Бе-200.

По состоянию на 14 часов (09:00 мск) 2 июня в области зарегистрировано девять новых возгораний, в том числе одно - в нацпарке "Заповедное Прибайкалье", ликвидировано семь пожаров, локализовано два. Режим ЧС из-за пожаров в лесах действует с 25 июня в Усть-Кутском районе в центральной части Иркутской области.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны. Лесные пожары наносят значительный ущерб лесному хозяйству региона. За лесопожарный сезон 2019 года в регионе было зарегистрировано 1 096 пожаров, основные очаги находились в северных районах, где продолжительное время не было осадков, дожди начались только в середине августа.

Всего, по данным Министерства лесного комплекса Приангарья, за пожароопасный сезон выгорело около 1,6 млн га тайги. В регионе на тушении работала авиация МЧС и Минобороны России, применялся самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков.