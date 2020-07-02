Регионы СФО хотят решить старые дорожные проблемы при получении дополнительных финансов

ТАСС, 2 июля. Регионы Сибири за счет средств дополнительной поддержки на ремонт региональных дорог из федерального бюджета рассчитывают решить давние проблемы транспортных сетей: начать реконструкции важных мостов, ремонт местных и транзитных дорог, сообщили ТАСС представители властей и дорожных организаций.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству оказать регионам дополнительную помощь и выделить еще 100 млрд рублей на обновление дорожной сети в субъектах РФ.

"Правильно было бы потратить эти деньги и на региональные, и на городские дороги. <...> Но для крупных городов это все-таки более актуально - в городах большая улично-дорожная сеть и проблемы, которые возникают при стыковке пригорода и дорожной сети города: концентрация ДТП и смена транспортного потока. Выделить какие-то регионы или города, наиболее нуждающиеся, сложно, мы все примерно в одинаковых условиях, но особенно эти проблемы характерны для городов, которые не имеют обходов - Новосибирска и Кемерово. Транзитные автомобили идут через них, что создает очень серьезные проблемы", - сообщил ТАСС президент "Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири" Сергей Максимов.

По его словам, местных бюджетов на решение этих проблем не хватает, и недофинансирование ощутимо. В частности, по словам члена комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания Новосибирской области Валерия Ильенко, остро нуждается в дополнительном финансировании город-миллионник Новосибирск.

"Особое внимание следует обратить на объекты, связанные с безопасностью: Гусинобродское шоссе, Бердское шоссе - большие магистрали, где много транспорта, особенно летом. В области тоже есть несколько объектов, которые необходимо довести до ума, например в Кулундинской зоне (несколько районов на юге Новосибирской области). Там были начаты работы, они ведутся, но дополнительное финансирование очень бы пригодилось. Тем более, что у нас сейчас есть прекрасная возможность вести дорожные работы до октября, и область в последние годы отличается качественными дорожными работами с привлечением федеральных средств", - отметил Ильенко.

Дорожные проблемы сибирской периферии

Максимов отмечает, что в Сибири региональная дорожная сеть по качеству существенно уступает федеральной - часть напряженности тут могли бы снять как раз федеральные средства. Проблема хорошо знакома отдаленным, приграничным и горным регионам -например, Республике Алтай. Как рассказали в местном Минрегионразвития, горные перевалы затрудняют дорожные работы, напрямую влияя на стоимость строительства. В регионе около 200 аварийных мостов, есть дефицит средств муниципальных дорожных фондов.

"Необходимо строительство Платовского моста, связывающего Республику Алтай с Алтайским краем - это не менее 1 млрд рублей, нужно довести до норматива дорогу Черга - Беш-Озек - Талда - Карагай - там по нацпроекту отремонтируют 50% дороги, на остальное нужны дополнительные ресурсы", - сообщили в министерстве.

Проблемы дорог регионального значения и агломерации решаются в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". По дорогам местного значения вопрос не решается. "На все это необходимы дополнительные ресурсы, на них республика и будет запрашивать средства у федерации - стоимость просчитывается, будет подготовлена заявка", - добавили в Минрегионразвития.

В перспективе Алтай должна связать с соседней Тувой дорога, которая соединит две федеральные трассы и сократит расстояние до Новосибирска на 400 км. Рассматривается строительство дорог между Монгун-Тайгинским и Барун-Хемчикским, а также Овюрским и Чеди-Хольским районами. Была инициирована передача в федеральную собственность дороги Абакан - Ак-Довурак - Чадан. Как сообщили ТАСС в правительстве Тувы, эти меры принимают для решения ряда проблем.

"Нормативу в регионе отвечают лишь 42% трасс, остро стоит вопрос капитальных вложений на 21 млрд рублей. Сообщения с двумя дальними районами только по автозимнику, для круглогодичного нужна магистраль, оценочная стоимость которой составляет 12,1 млрд рублей", - пояснили ТАСС в правительстве республики.

Тува - приграничный регион с выгодным транзитом на западные районы Монголии и Китая. Власти Тувы инициировали создание межрегионального автомобильного трансграничного коридора от Красноярска до Урумчи. Он сократит на 500 км расстояния для предпринимателей Сибири желающих работать с КНР.

Поддержка будет

Часть регионов уже сформировали свои заявки и средства для них из федерального бюджета выделены, в частности, это Алтайский край - регион с более 16 тыс. км региональных и межмуниципальных дорог, одной из самых протяженных сетей в РФ. Как сообщили ТАСС в Минтрансе края, дополнительно выделены 468 млн рублей, подана заявка на сумму еще более миллиарда рублей. В 2020 году работы запланированы на более 130 объектах. В приоритете у края - наиболее востребованные трассы - дороги до соседних Новосибирской и Кемеровской областей.

По словам министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова, регион также уже получил 720 млн рублей поддержки. В этом году на 416 млн рублей дополнительно отремонтируют участки улиц - основные магистрали, остальные перераспределят на переходящие региональные объекты 2020-2021 годов. Министр отметил, что любая дополнительная федеральная поддержка важна: "Дороги в удовлетворительном состоянии, но с каждым годом становятся чуть хуже, так как ремонтируем около 300 км, а нужно 750 км", - отметил Димитров.