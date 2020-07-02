Адвокаты красноярского бизнесмена Быкова обжаловали продление ареста

КРАСНОЯРСК, 2 июля. /ТАСС/. Сторона защиты красноярского предпринимателя Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийства двух человек, обжаловала продление ареста бизнесмена. Об этом ТАСС сообщил адвокат Быкова Алексей Прохоров.

Железнодорожный районный суд в понедельник продлил арест бизнесмена до 3 октября.

"Сегодня жалоба отправлена почтовой связью в Красноярский краевой суд", - сообщил Прохоров, добавив, что жалоба, скорее всего, будет рассмотрена в течение двух недель.

Свердловский районный суд 8 мая арестовал Быкова. Сторона защиты обжаловало арест в краевом суде, но суд оставил арест Быкова в силе. Сейчас это решение обжалуется в Восьмом кассационном суде в Кемерове. Как отметил Прохоров, подача жалобы на продление ареста Быкова не отменяет обжалование самого ареста. "Это два разных судебных акта, процессы могут идти параллельно", - пояснил он.

Быкова обвиняют в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова. По версии следствия, они были участниками преступной группировки, возглавляемой Быковым. Он решил убить их после того, как перед его автомобилем произошел взрыв. Быков поручил организацию преступления своему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлек к этому участников своей банды.

В июле 1994 года два киллера - Сергей Бакуров и Владимир Чучков - расстреляли автомобиль, в котором находились Наумов и Войтенко. Бакуров был приговорен к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске, Татаренков получил 13 лет лишения свободы.