Власти Кузбасса сняли введенный из-за пандемии запрет на посещение пляжей

КЕМЕРОВО, 2 июля. /ТАСС/. Власти Кемеровской области в четверг смягчили ограничения, введенные из-за новой коронавирусной инфекции, и разрешили жителям региона посещать пляжи и места массового отдыха у воды, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.

С 12 мая в Кузбассе власти начали отмену ранее введенных ограничений в связи с коронавирусом. Уже работают парки, стадионы, кафе и рестораны, возобновлена плановая госпитализация пациентов в медучреждения. Открыты торгово-развлекательные центры, спортивные залы, парки аттракционов. Жители региона могут отдохнуть в гостиницах и на туристических базах, в том числе на популярном курорте Шерегеш. Туристов из других регионов в Кузбассе пока не принимают. Для пребывающих в Кемеровскую область действует 14-дневный карантин.

"Разрешается отдых на пляжах и местах массового отдыха у воды", - говорится в сообщении. Уточняется, что при этом на пляжах и местах массового отдыха у водоемов должны соблюдаться санитарные требования: дистанция между шезлонгами должна составить не менее 1,5 метра, в общественных уборных и местах массового скопления людей должны появиться средства для обработки рук, а пляжные принадлежности (скамейки, теневые навесы, шезлонги и т.д.) - каждые два часа дезинфицироваться.

Помимо этого, разрешается при спортивных мероприятиях заполнять стадионы зрителями на 25% (ранее - 10%). Также власти рекомендовали работодателям перевести граждан в возрасте 65 лет и старше (с их согласия) на дистанционный режим работы или предоставить им оплачиваемый отпуск.

Как сообщает региональный оперативный штаб, на 2 июля в Кузбассе зарегистрировано 1 806 случаев заражения, в том числе 62 за минувшие сутки, 780 человек выздоровели, 10 умерли, остальные находятся под наблюдением медиков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,6 млн человек, около 515 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 661 165 случаев заражения, выздоровели 428 978 человек, умерли 9 683. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.