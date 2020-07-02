Команда ЦВО победила на всеармейском этапе конкурса Армейских игр "Военное ралли"

ТАСС, 2 июля. Церемония награждения победителей всеармейского конкурса "Военное ралли" состоялась в Республике Тыва, состязания среди лучших экипажей боевых машин проходили на горном полигоне Кара-Хаак в рамках Армейский международных игр - 2020, сообщила в четверг пресс-служба Центрального военного округа.

"По итогам соревнований первое место заняла команда Центрального военного округа, второе место у военнослужащих Западного военного округа, замкнула тройку победителей команда Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

Соревнования проходили в течение трех дней, в них принимали участие семь команд от четырех округов: Центрального, Западного, Южного, Восточного, команда Северного флота, военнослужащие Воздушно-десантных войск, а также команда войск Росгвардии.

Каждая команда состояла из пяти экипажей, которые выполняли заезды на грузовых машинах "Урал" и "Камаз" с колесной базой 4х4 и 6х6, а также на специальной технике. Конкурс проходил в два этапа: "Огневой рубеж" и "Командная гонка".

Лучшие военнослужащие из команд, занявших призовые места, представят Россию на международном турнире, который состоится в Туве в августе 2020 года.