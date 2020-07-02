В большинстве районов Республики Алтай с 3 июля разрешили работать турбазам

Туробъекты в регионе не работали три месяца, с 11 июня была разрешена работа туркомплексов с медицинской лицензией и объектов общественного питания на открытом воздухе.

ТАСС, 2 июля. Туристическим базам в Республике Алтай разрешили возобновить работу с 3 июля, однако это разрешение не распространяется на самый проблемный по коронавирусу в регионе Кош-Агачский район. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе правительства региона.

"С 3 июля на территории Республики Алтай, за исключением Кош-Агачского района, могут возобновить работу туристические базы и иные коллективные средства размещения, а также организации общественного питания. На этих объектах необходимо принять меры по минимизации рисков распространения заболеваемости со строгим выполнением рекомендаций по организации деятельности в условиях пандемии", - сказал собеседник агентства.

Глава региона Олег Хорохордин, которого цитирует пресс-служба, подчеркнул, что на всех туробъектах и предприятиях общепита необходимо принять исчерпывающие профилактические меры с безусловным выполнением рекомендаций Роспотребнадзора. В пресс-службе отметили, что музеи, кинотеатры, ночные клубы пока остаются закрытыми, массовые мероприятия запрещены, а масочный режим остается обязательным.

Кош-Агачский район - самый проблемный в регионе по коронавирусу, с 11 июня выезд с территории района запрещен для всех независимо от регистрации, район имеет границу с Монголией, Казахстаном и Китаем, он приравнен к районам Крайнего Севера, население - около 20 тыс. человек. Из 775 случаев заражения коронавирусом в регионе 437 зарегистрированы Кош-Агачском районе, только за последние сутки из 30 выявленных новых случаев 14 пришлись на этот район.

Республика Алтай - горный приграничный регион с населением около 218 тыс. человек, основные сферы экономики - сельское хозяйство и туризм, ежегодно республику посещают порядка 2 млн туристов.