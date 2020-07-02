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В Хакасии по итогам конкурса выплатят по 15 тыс. рублей семьям, где дети знают родной язык

Конкурс будет проводиться среди будущих первоклассников

ТАСС, 2 июля.  Власти Хакасии впервые проведут республиканский конкурс, по итогам которого семьи, где дети, идущие в 1 класс, владеют хакасским языком, получат единовременные выплаты в 15 тыс. рублей. Это станет одним из стимулов сохранения языковых традиций, сообщил на заседании правительства региона глава республики Валентин Коновалов.

Ранее такой конкурс проходил в одном из районов, теперь этот опыт решено распространить на всю республику.

"В Бейском районе есть очень хороший опыт проведения семейного конкурса на знание родного языка, и нами принято решение перенести данный опыт на всю республику, потому что семьи, в которых дети осваивают хакасский язык, нужно поддерживать. Считаю, что помощь, предусмотренная в рамках конкурса, станет определенным стимулом для популяризации языковых знаний", - сказал Коновалов.

Бейский район с населением более 21 тыс. человек находится на юго-востоке Хакасии в междуречье Енисея и Абакан. Несколько лет там проводится конкурс на знание хакасского языка детьми, идущими в первый класс. Перед началом учебного года выездная комиссия, в составе которой социальные педагоги, психологи, классные руководители и родители, тестирует детей-участников конкурса на знание хакасского языка. В 2017 году в конкурсе участвовало 26 первоклассников, жюри выбрало 13 победителей, получивших денежные премии в размере 10 тыс. рублей, в 2018 году победителей было уже 20, сообщили в администрации Бейского района.

Хакасский язык, возраст которого не менее 1,2 тыс. лет относится к языкам тюркской группы. Сейчас им владеют около 40 тыс. человек.

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