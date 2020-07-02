"Норникель" рассчитывает переработать зараженный грунт с места ЧП в течение 11 месяцев

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. "Норникель" рассчитывает переработать зараженный грунт с места ЧП на ТЭЦ-3 Норильска в течение 11 месяцев, сообщил в ходе телеконференции первый вице-президент - операционный директор компании Сергей Дяченко.

"У нас есть в наличии 11 месяцев, в течение которых грунт не будет представлять опасности. Задачу мы себе поставили - в течение этого сезона и части 2021 г. у нас пойдет переработка этого грунта. Еще раз хотел бы обратить внимание, что грунт не опасен. Он собран и находится в изолированном месте", - сказал он.

Топ-менеджер "Норникеля" также отметил, что программа мониторинга экосистемы реки Амбарная и озера Пясино будет продлена на 2022 год.