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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

"Норникель" рассчитывает переработать зараженный грунт с места ЧП в течение 11 месяцев

Первый вице-президент - операционный директор компании Сергей Дяченко отметил, что грунт не опасен, он собран и находится в изолированном месте

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. "Норникель" рассчитывает переработать зараженный грунт с места ЧП на ТЭЦ-3 Норильска в течение 11 месяцев, сообщил в ходе телеконференции первый вице-президент - операционный директор компании Сергей Дяченко.

"У нас есть в наличии 11 месяцев, в течение которых грунт не будет представлять опасности. Задачу мы себе поставили - в течение этого сезона и части 2021 г. у нас пойдет переработка этого грунта. Еще раз хотел бы обратить внимание, что грунт не опасен. Он собран и находится в изолированном месте", - сказал он.

Топ-менеджер "Норникеля" также отметил, что программа мониторинга экосистемы реки Амбарная и озера Пясино будет продлена на 2022 год.

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РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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