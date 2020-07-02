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Жилые дома остались без электроэнергии на окраинах Томска из-за непогоды

В городе также подтопило подвалы домов, ветер повалил деревья

ТАСС, 2 июля. Ливень и град прошли в Томске в четверг вечером. Непогода оставила без электричества несколько домов на окраинах города, подтопила подвалы домов и повалила деревья в городе, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

"К настоящему часу диспетчеры приняли от томичей восемь сообщений о падении или повреждении деревьев, о четырех случаях подтопления подвалов, трех случаях подтопления с кровли. Специалисты компании "Горсети" (отвечают за электроснабжение жилых домов ) сейчас работают в мкр. Степановка, на участках ул. Котовского, Красноармейской, Войлочная заимка, Московский тракт", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в дежурно-диспетчерской службе "Горсетей", в нескольких домах на перечисленных улицах на окраинах Томска отсутствует электроснабжение: сети были повреждены порывами ветра, градом и ливнем, а также упавшими на провода ветками деревьев. Точное число домов, отключенных от электричества, в компании назвать не смогли.

Также непогода наблюдается в соседнем Новосибирске. Очевидцы в социальных сетях также сообщают о "дождевых реках" на улицах города, из-за чего пешеходы вынуждены были переходить дорогу по колено в воде. В одном из районов города дети купаются на затопленной территории детской площадки. Как уточнили ТАСС в городской Госавтоинспекции, аварий на автомагистралях не наблюдается. Сейчас городские службы устраняют последствия непогоды.

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