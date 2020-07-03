Почти 176 тыс. тонн загрязненного грунта вывезли с места разлива топлива под Норильском

НОРИЛЬСК, 3 июля. /ТАСС/. Спасатели за сутки вывезли почти 3,8 тыс. тонн грунта, загрязненного при разливе нефтепродуктов под Норильском, всего с места аварии вывезено почти 176 тыс. тонн грунта. Об этом сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе.

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 25 кубометров, всего 33 132 кубометра. <...> В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 3 743 т загрязненного поверхностного грунта, всего - 175 902 т", - отметили в оперштабе.

В четверг в ходе телеконференции первый вице-президент - операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко сообщил, что компания рассчитывает переработать зараженный грунт с места ЧП на ТЭЦ-3 Норильска в течение 11 месяцев. Сбор загрязненного грунта и его складирование на площадках временного накопления завершится до конца июля. По оценке Дяченко, за это время предстоит собрать еще около 15-20 тыс. кубометров грунта. По данным оперштаба, на утро 2 июня было вывезено более 172 тыс. тонн грунта.

Кроме того, с начала операции сорбентом обработано 136,2 км береговой линии и 263,7 тыс. квадратных метров загрязненной территории, собрано грунта с отработанным сорбентом - 352,2 тонны.