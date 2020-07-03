В Туве возбудили уголовное дело после пропажи четырехлетнего мальчика

КРАСНОЯРСК, 3 июля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Убийство" возбуждено в Туве после пропажи четырехлетнего мальчика в Улуг-Хемском районе. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба республиканского следственного управления СК.

Ребенок пропал накануне вечером. В последний раз мальчика видели на берегу реки. Его поиски ведут около 50 человек, в том числе сотрудники полиции, МЧС, Тувинского поисково-спасательного отряда, исправительной колонии, представители администрации. "По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - сообщили в СК.

По информации следствия, мать ребенка и ее сожитель распивали спиртное на берегу реки в местечке Алдыы-Шынаа. Около 17 часов четверга мать заметила отсутствие четырехлетнего сына, однако про его исчезновения ничего пояснить не смогла, объяснив это сильной степенью алкогольного опьянения.

По данным полиции, мать ребенка с друзьями отдыхала на берегу реки. Вместе с ними находились пятеро детей, которые практически были предоставлены сами себе. За неисполнение родительских обязанностей, а также за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, женщина привлечена к административной ответственности.