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В Томске четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком

Один человек погиб
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Описание
© УМВД России по Томской области
© УМВД России по Томской области
© УМВД России по Томской области
© УМВД России по Томской области
© УМВД России по Томской области

ТОМСК, 3 июля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Томске. Трое госпитализированы с тяжелыми и средними травмами, еще один отпущен после осмотра медиков, сообщили журналистам в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Ранее в пятницу водитель грузовика не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов. Изначально сообщалось о двух пострадавших и одном погибшем - 18-летнем юноше. Грузовик также столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Водитель грузовика не пострадал.

"Три человека бригадами скорой помощи были доставлены в Томскую областную клиническую больницу. Один из пострадавших получил медицинскую помощь на месте аварии, в госпитализации он не нуждался. Еще один мужчина погиб на месте ДТП до приезда машины скорой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что состояние одной из госпитализированных пострадавших оценивается как тяжелое, еще двоих - средней степени тяжести.

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