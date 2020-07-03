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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус выявили у 25 работников Ванкорского месторождения в Красноярском крае

В середине июня на месторождении зафиксировали 11 случаев инфекции

ТАСС, 3 июля. Число зараженных коронавирусной инфекцией на Ванкорском месторождении в Красноярском крае увеличилось до 25. Все заболевшие - сотрудники подрядной организации, говорится в совместном комментарии пресс-службы правительства региона и ООО "РН-Ванкор" (дочка "Роснефти", является оператором по освоению месторождений Ванкорского кластера), предоставленном ТАСС.

Первые сообщения о случаях заражения коранавирусом на месторождении появились в середине июня. Тогда на месторождении было 11 случаев заражения.

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"На Ванкорском месторождении выявлено 25 подтвержденных случаев заболевания Covid-19 у сотрудников подрядной организации, которые размещены в специально созданных медицинских боксах. Круг контактировавших лиц определен и временно изолирован. Общежитие, где проживали инфицированные, закрыто на карантин", - говорится в сообщении. На Ванкоре созданы обсерваторы и изоляторы, усилен штат медицинского персонала. В сообщении уточняется, что 12 человек уже выписаны.

Предприятие работает в штатном режиме. Весь персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, на месторождение завезены антисептики, установлены бактерицидные дезинфекторы воздуха. У сотрудников регулярно меряют температуру, в помещениях проводится дезинфекция.

Ванкорское месторождение запущено в промышленную эксплуатацию в августе 2009 года. Извлекаемые запасы Ванкорского месторождения по состоянию на 1 января 2019 года категории АВ1+В2 составляют: нефть и конденсат - 311 млн тонн, газа - 115 млрд куб. м.

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