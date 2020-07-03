Тело пропавшего в Туве четырехлетнего мальчика обнаружили в реке

КРАСНОЯРСК, 3 июля. /ТАСС/. Тело четырехлетнего ребенка, пропавшего в Улуг-Хемском районе Тувы, обнаружено в реке. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте СК РФ.

Ребенок пропал 2 июля вечером. В последний раз мальчика видели на берегу реки. Его поиски вели около 50 человек, в том числе сотрудники полиции, МЧС, Тувинского поисково-спасательного отряда, исправительной колонии, представители администрации. По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

"Тело ребенка было обнаружено в водах реки в 500 метрах от места исчезновения в западном по течению реки направлении. В ходе осмотра на теле ребенка каких-либо признаков, свидетельствующих о криминальной причине смерти, не выявлено. Для установления причины смерти четырехлетнего мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.

Из уголовного дела выделены материалы в отношении матери ребенка в связи с наличием в ее действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем"), которые направлены в органы внутренних дел, сообщили в СК.

По данным правоохранительных органов, мать ребенка с друзьями отдыхала на берегу реки Алдыы-Шынаа. Вместе с ними находились пятеро детей. Около 17 часов четверга мать заметила отсутствие четырехлетнего сына, однако про его исчезновения ничего пояснить не смогла, объяснив это сильной степенью алкогольного опьянения.

За неисполнение родительских обязанностей, а также за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, женщина привлечена к административной ответственности.