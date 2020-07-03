Штормовой ветер, грозы и град прогнозируют в трех регионах Сибири

ТАСС, 3 июля. Синоптики предупредили о штормовом ветре с порывами до 30 м/с, сильных грозах и граде в республиках Тыва, Хакасия и в Красноярском крае. Объявлено штормовое предупреждение, возможно затопление пониженных участков местности, сообщается в среду на сайтах Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и главных управлений региональных МЧС.

В пяти регионах Сибири продолжает действовать штормовое предупреждение из-за аномальной жары - температура воздуха будет достигать 37 градусов тепла, в том числе в арктическом Туруханском районе на севере Красноярского края. Предупреждение распространяется на территории Красноярского и Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей и Республики Хакасия.

"4 июля <...> на юге центральных и в южных районах сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с, местами 25-30 м/с, <...> в городе Красноярске вечером 3 июля ожидается гроза, при грозе шквалистые усиления ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды .

Штормовое предупреждение из-за очень сильных дождей и ливней с грозами и крупным градом, шквалистого усиления ветра с порывами до 25 м/с и пыльных бурь объявили в Туве, сообщается на сайте главного управления МЧС республики с 3 по 5 июля. В Хакасии, по данным регионального ГУ МЧС, 4 июля сохраняется штормовое предупреждение из-за ливней с грозами и градом с порывами ветра 30 м/с.

"3-6 июля из-за ожидаемых осадков по территории центральных и южных районов Красноярского края, республик Хакасия и Тыва, возможны резкие подъемы уровня воды на реках, выход воды на пойму, затопление пониженных участков местности", - уточнили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.