Режим ЧС ввели в лесах Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Красноярского края ввело режим чрезвычайной ситуации в лесах региона из-за сухой и жаркой погоды. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни на большей части региона ожидается сухая и жаркая погода. На севере края и в Приангарье высокая грозовая активность, что способствует увеличению числа пожаров.

"На территории Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации в лесах <...>. Основная часть пожаров действует в труднодоступных территориях, где почти нет дорог и возможности проехать тяжелой технике. Лесных пожарных к очагам возгораний доставляют авиацией. Такие пожары лесные огнеборцы тушат вручную, прокладывают минерализованные полосы, устраняют захламленность, разбирают завалы и сухостой", - говорится в сообщении.

По данным краевого лесопожарного центра на 16:00 (12:00 мск), в регионе 112 лесных пожаров на общей площади 98,4 тыс. га. Пожары действуют в 11 районах края, преимущественно на севере. Угрозы населенным пунктам нет. Введение режима ЧС предполагает ограничение доступа людей в леса и привлечение дополнительных сил и техники к тушению лесных пожаров.

Режим ЧС в лесах края уже действовал в этом году с 24 апреля по 12 мая. В конце июня он был вновь введен в северных районах: Мотыгинском, Эвенкийском и Кежемском.

В прошлом году с начала пожароопасного сезона в регионе было зарегистрировано около 2 тыс. лесных пожаров, их общая площадь составила более 2,4 млн га. В основном пожары действовали на севере, в зоне контроля, где огонь тушат только в случае угрозы населенным пунктам или объектам экономики.