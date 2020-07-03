Ростехнадзор приостановил работу шести объектов НТЭК "Норникеля"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Енисейское управление Ростехнадзора выявило грубые нарушения требований промышленной безопасности в ходе внеплановой проверки Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель"). В связи с угрозой причинения существенного вреда окружающей среде и здоровью людей эксплуатация шести опасных производственных объектов (ОПО) компании приостановлена на 90 суток, говорится в сообщении ведомства.

Проверка была проведена в период с 23 по 30 июня. Ростехнадзор обнаружил, что в нормативных технических документах не был определен порядок и периодичность проведения работ по зачистке резервуаров для хранения дизельного топлива, не установлено систематическое наблюдение за осадкой основания каждого резервуара в резервуарных парках складов и топливных хозяйствах НТЭК.

Также компания допускала эксплуатацию резервуаров хранилища аварийного дизельного топлива со значительной просадкой основания обвалования, фундаментных опор пожарных водоводов и обширной коррозией бетона. Резервуарный парк предприятия не был оснащен средствами автоматического контроля и обнаружения утечек нефтепродуктов.

"Учитывая, что выявленные нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, вероятность наступления техногенной катастрофы, а также несут угрозу причинения существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды, 2 июля 2020 года в отношении НТЭК оформлен протокол о временном запрете деятельности, выражающемся в запрете на эксплуатацию технических устройств и сооружений в течение 90 суток на 6 ОПО НТЭК", - говорится в сообщении.

Итоги проверки будут обсуждаться 3 июля на совещании с руководством НТЭК и "Норникеля".

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоемы, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.