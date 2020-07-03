Создание всесезонного "Артека" на Алтае оценивают в 25,7 млрд рублей

БЕЛОКУРИХА, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Алтайского края и ВЭБ.РФ готовы сотрудничать по комплексному развитию ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь", в частности - по созданию круглогодичного детского лагеря. Предварительная стоимость лагеря, который сможет ежегодно принимать до 40 тыс. детей, составляет 25,7 млрд рублей, сообщает в среду пресс-служба ВЭБ.РФ.

3 июля на территории "Бирюзовой Катуни" состоялась рабочая встреча министра просвещения РФ Сергея Кравцова, губернатора Алтайского края Виктора Томенко и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Как отметил на Томенко, власти региона уже давно работают над реализацией идеи по созданию круглогодичного образовательного центра. Решены вопросы отведения земельного участка, создана необходимая инженерная инфраструктура.

"На совещании, посвященном проекту строительства детского лагеря, рассмотрена его концепция, участники обсудили финансовую модель с использованием механизма государственно-частного партнерства. Предварительная оценка инвестиций в создание лагеря и горнолыжного кластера - 25,7 млрд рублей", - сообщает пресс-служба.

Первый сибирский всероссийский лагерь сможет принять более 2 тыс. детей 7-17 лет за смену, то есть до 40 тыс. детей в год. При этом 80% путевок для ребят из России будут распространяться по итогам конкурсного отбора, 20% гостей - дети из других государств. Игорь Шувалов отметил, что создание лагеря на Алтае логично - во время Великой Отечественной войны сюда на территорию курорта Белокуриха увозили в эвакуацию "Артек". Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что возрождение сибирского "Артека" будет хорошим знаком с учетом алтайский природы и инфраструктуры.

Как отмечают в пресс-службе Минпросвещения РФ, Алтайский край планируется подключить к проекту создания лучших региональных лагерей, использующих лучший опыт и передовые программы Международного детского центра "Артек". Цель проекта - повысить доступность лучших практик детского отдыха, это комплекс инфраструктурных и методических мероприятий с подготовкой кадров для создаваемых лагерей на базе "Артека" и адаптацией образовательных программ под специфику конкретных регионов.

"Мы видим, что данный проект находит интерес и отклик у регионов, и поддерживаем распространение наших лучших образовательных практик, передовых программ активного детского отдыха на территории всей страны. Уверен, у Алтайского края, у данных территорий, которые уже намечены для реализации проекта, есть необходимый потенциал создать первоклассный центр детского отдыха. Участие здесь заинтересованных компаний, коллег из ВЭБ и группы компаний "Просвещение" являют собой одну из лучших практик ГЧП и вовлечение бизнеса в социальные вопросы развития и поддержки инфраструктуры для детского отдыха", - отметил Кравцов.