Доходы главы Республики Алтай за 2019 году составили около 4,5 млн рублей

ТАСС, 3 июля. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в 2019 году заработал 4,49 млн рублей, сообщается в сведениях о доходах руководителя региона, опубликованных на официальном сайте правительства республики.

Сумма доходов Хорохордина, по данным документа, составила 4 млн 494 тыс. 384,37 рублей. Из недвижимого имущества у главы региона собственности числятся три квартиры, одна квартира и гараж, в которых у него по одной шестой части. В пользовании одна квартира. У Хорохордина есть следующие транспортные средства: автомобили - Mercedes-Benz G-320, Chevrolet Сamaro, BMW 740LdxDrive, мотоциклы - Suzuki GSXR750, BMW HP4 и снегоход.

Хорохордин официально вступил в должность главы региона 1 октября 2019 года. Ранее 20 марта 2019 года президент России Владимир Путин принял отставку Александра Бердникова, возглавлявшего регион с января 2006 года, и назначил врио главы региона Хорохордина, который до этого был председателем совета НП "ГЛОНАСС", заместителем руководителя секретариата вице-премьера РФ.