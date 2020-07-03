Глава Алтайского края перешел с дистанционного режима работы на обычный

БАРНАУЛ, 3 июля. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, работавший с 25 июня в дистанционном формате, в пятницу, 3 июля, приступил к работе в обычном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что губернатор Томенко принял решение работать дистанционно из дома в связи с тем, что у нескольких сотрудников, регулярно взаимодействующих с руководителем края, был выявлен коронавирус.

"3 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешел на обычный режим работы. Сделать это позволили результаты различных проведенных обследований. Сегодня Виктор Томенко работал с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и с делегацией ВЭБа во главе с Игорем Шуваловым на особой экономической зоне туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) "Бирюзовая Катунь". На совещании обсуждались вопросы комплексного развития ОЭЗ, в частности, строительство круглогодичного детского оздоровительного лагеря", - сказал собеседник агентства.

По данным оперштаба региона, в крае за прошедшие сутки выявлено 73 новых случая коронавируса, всего в регионе зафиксировано 4 207 случаев новой коронавирусной инфекции.