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Туристы из десяти сибирских регионов прибыли вывозным рейсом из Ташкента в Новосибирск

На рейс зарегистрировались не менее 20 пассажиров

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Самолет компании Uzbekistan airways, вылетевший в пятницу из Ташкента с российскими туристами, приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево, свидетельствуют данные портала Flightradar.

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Самолет вылетел из международного аэропорта Ташкент в 14:16 местного времени (12:16 мск). По данным официального Telegram-канала "Госуслуги: Узбекистан-РФ" на рейс зарегистрировалось не менее 20 пассажиров. До рейса были допущены жители Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, Республики Алтай, Красноярского края, Тувы и Хакасии.

Минкомсвязь РФ обновила график вывозных авиарейсов из-за границы до 11 июля, до этой даты запланировано около 40 рейсов. Согласно графику, в Новосибирск запланированы авиарейсы из Узбекистана, Казахстана и Киргизии.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой.

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КазахстанКиргизияУзбекистанРоссияИркутская областьТываАлтайский крайХакасияАлтайКрасноярский крайКемеровская областьНовосибирская областьОмская областьТомская областьПандемия коронавируса нового типа
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