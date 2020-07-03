В Омской области продлили режим повышенной готовности до 21 июля

ОМСК, 3 июля. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Омской области принял решение продлить режим повышенной готовности до 21 июля. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе правительства Омской области.

"Оперативным штабом принято решение продлить режим повышенной готовности до 21 июля и не принимать новых решений о послаблениях до следующего заседания", - сказали в пресс-службе.

По данным регионального Минздрава, в Омской области зарегистрировано 3 863 случая заражения коронавирусом, 2 196 человек выздоровели, 34 умерли. С 12 июня в сибирском регионе рестораны и кафе открыли летние веранды и террасы, небольшие отели, гостиницы и базы отдыха с фондом до 20 номеров начали принимать местных жителей, которые получили возможность отправиться в туры по региону. 22 июня начали работу детские сады. С 6 июля в регионе откроются фитнес-клубы и пришкольные детские лагеря, а также будет снято ограничение на двух посетителей за одним столом на летней веранде ресторана или кафе. Масочный режим в Омской области продлен до 30 июля.