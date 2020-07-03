Более 60 человек ищут подростка с аутизмом, пропавшего в отдаленном районе Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Четырнадцатилетний подросток, страдающий аутизмом, пропал во время прогулки с отцом в отдаленном районе Новосибирска. В его поисках задействовано 68 человек, сообщили ТАСС в поисковом отряде "Лиза Алерт".

"За сутки с утра 2 июля до сегодняшнего утра [в поисках участвует] 68 человек. Сейчас обсуждаем наши дальнейшие действия. Пока нет адекватных свидетельств по городу. Зону, где последний раз папа был с сыном, прочесали всю. Предварительно, выезжать будем утром", - сообщили в "Лизе Алерт".

По факту пропажи несовершеннолетнего следственным управлением СК РФ по Новосибирской области была организована доследственная проверка. По данным ведомства, днем 1 июля несовершеннолетний со своим отцом приехали в Октябрьский район на востоке Новосибирска, где от остановки направились по лесной дороге в направлении жилмассива "Восточный", рядом с которым долгое время находился крупнейший в городе вещевой рынок. По пути им встретился мужчина с большой собакой.

"Подросток, испугавшись собаки, стал уходить в сторону поля, а отец попросил хозяина собаки пристегнуть ее и поинтересовался, как им с сыном пройти к жимассиву. Закончив разговор, мужчина обнаружил, что ребенок пропал, с тех пор его местонахождение не установлено", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед исчезновением мальчик был одет в темную футболку, клетчатые зеленые шорты и коричневые босоножки. Пропавший подросток нуждается в медицинской помощи.