В лесах Приангарья ввели режим ЧС из-за пожаров

ИРКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в лесах региона из-за природных пожаров. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального правительства.

По данным Иркутской базы авиационной охраны лесов на пятницу, в Приангарье зарегистрировано 74 природных пожара на общей площади почти 29 тыс. га.

"В лесах Иркутской области вводится режим ЧС. Об этом решении исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев объявил на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

В пятницу к ликвидации лесных пожаров в Иркутской области приступил самолет Бе-200 МЧС России. Ожидается прибытие самолета-танкера Ил-76, который сейчас занят на тушении лесных пожаров в регионах, где ситуация более сложная.

В субботу для усиления группировки в Приангарье прибудут 50 парашютистов-десантников из Республики Тыва. Кроме того, в регионе уже работают силы федерального резерва - 35 человек, большинство из которых - взрывотехники.