На Алтае открылись рейсы Горно-Алтайск - курорт Белокуриха

БЕЛОКУРИХА, 3 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") с 3 июля открыла новый рейс из аэропорта Горно-Алтайска (Республика Алтай) до аэродрома рядом с курортом Белокуриха (Алтайский край). Планируется, что появится единая удобная система рейсов из городов Сибири на курорт, сообщил журналистам на открытии рейса генеральный директор ООО "СиЛА" Андрей Богданов.

Курорт федерального значения Белокуриха ежегодно посещают не менее 200 тыс. гостей, он расположен в Алтайском крае в 227 км по трассе от аэропорта своего региона в Барнауле. Аэропорт же в соседней Республике Алтай расположен всего лишь в 67 км от курорта. Вопрос о том, чтобы сделать логистику более удобной, поднимался неоднократно на уровне профильных ведомств.

"Пока у нас этот рейс Горно-Алтайск - Белокуриха привязан к рейсу из Красноярска. В планах Росавиации субсидировать рейсы отсюда до Новосибирска, и рейс между Горно-Алтайском и Белокурихой пока в убыток погоняем, но возможность его субсидирования [есть], нам дают субсидии на Томск - Горно-Алтайск. Получится, что мы Томск, Новосибирск, Красноярск свяжем в одну систему. По субсидиям есть возможность взять линию Усть-Илимск (Иркутская область) - Красноярск, то если будет рейс Усть-Илимск - Красноярск - Горно-Алтайск-Белокуриха, четыре города СФО мы сюда привяжем", - рассказал Богданов.

Он отметил, что подготовка к новому рейсу шла четыре года, была проведена большая подготовительная работа с владельцами посадочной площадки - "Белокуриха Авиа". Как пояснили ТАСС в Минтрансе Алтайского края, рейс будет выполняться на самолетах Ан-28 и L-410 вместимостью 17 человек, посадочная площадка находится в пяти километрах от курорта. Как пояснили ТАСС в авиакомпании "СиЛА", полеты проводятся четыре раза в неделю.

Авиация для развития туризма

По словам замгендиректора сети санаториев "Курорт Белокуриха" Олега Акимова, эти рейсы позволят расширить круг гостей курорта.

"В постсоветское время, с 1991 года, рейсов по такому маршруту вообще не было. Любой рейс важен для аэропорта, но тут в первую очередь - для регионов с точки зрения развития туризма, ведь много тех, кто не был в республике, людей останавливало отсутствие рейсов, трудности логистики. Мы предлагали авиакомпании "СиЛА", чтобы они занимались выполнением полетов на этой линии в режиме аэротакси: группа прилетает из любого региона большим самолетом, улетела отдыхать в Белокурихе, набрали 10-15 человек, зарегистрировались и полетели в Горный Алтай на экскурсии. Санатории - это все равно определенное однообразие", - рассказал ТАСС директор аэропорта Горно-Алтайск Сергей Круглов.

Кроме того, по его словам, благодаря этому рейсу гостей из Белокурихи можно будет в перспективе отправлять с экскурсиями по внутрирегиональным рейсам в Республике Алтай в отдаленные Усть-Коксински и Кош-Агачский район, куда также летает "СиЛА". По данным Минтранса Алтайского края, в рамках дальнейшего развития воздушного сообщения с городами Западной Сибири прорабатывается вопрос рейсов в Белокуриху из Томска, Новосибирска и Новокузнецка. Стоимость авиабилетов на региональных маршрутах зависит от субсидирования, и правительство Алтайского края рассматривает вопрос выделения средств для софинансирования в следующем году.

По словам замминистра транспорта Алтайского края Дмитрия Коровина, развитие региональных перевозок стимулирует внешнеэкономические связи субъектов и влияет на внутренний туризм, который сегодня актуален в России. Он отметил, что за этот год в Алтайском крае расширилась география рейсов - сегодня региональные рейсы связывают Барнаул с Томском, Красноярском, Казанью, Новосибирском, в минувшую среду появился рейс в Омск. Размер субсидий на эти рейсы - 57,4 млн рублей.