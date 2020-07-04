В Красноярском крае в труднодоступном месте возник природный пожар на площади 4,8 га

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Природный пожар возник на площади 4,8 га в районе деревни Айдара Енисейского района в Красноярском крае. Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС России, на место пожара готовится вылететь самолет-амфибия Бе-200ЧС.

"Сотрудники МЧС оказывают помощь в тушении природного пожара в Красноярском крае. Его обнаружили 4 июля при помощи космического мониторинга на площади 4,8 га в районе деревни Айдара Енисейского района", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, населенный пункт расположен более чем в 200 км от районного центра в труднодоступном месте. Пожарная техника туда добраться не сможет. В связи с этим на тушение пожара вертолетом Ми-8 краевого лесопожарного центра доставлены 13 человек личного состава, в том числе от МЧС России семь человек. Они сразу приступили к тушению.

"В готовности находится самолет-амфибия Бе-200ЧС Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России", - добавили в министерстве.

В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярского краю уточнили, что пожар действует в 2,1 км от деревни. В пресс-службе правительства края сообщили ТАСС, что возгорание выявили оперативно, также оперативно туда направили силы и средства для тушения возгорания, угрозы населенному пункту нет. В деревне живут около 170 человек.

В регионе с 3 июля действует режим ЧС в лесах из-за сухой и жаркой погоды. Основная часть пожаров действует в труднодоступных территориях, где почти нет дорог и возможности проехать тяжелой технике. Лесных пожарных к очагам возгораний доставляют авиацией. Для оперативного реагирования на возникающие угрозы и мобильной доставки к очагам возгораний в северных районах края усилена группировка сил и средств - более 1 тыс. человек и 130 единиц техники.