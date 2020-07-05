Более 182 тыс. тонн загрязненного грунта вывезено с места разлива топлива под Норильском

НОРИЛЬСК, 5 июля. /ТАСС/. Спасатели за сутки вывезли 2,9 тыс. тонн грунта, загрязненного при разливе нефтепродуктов под Норильском, всего с места аварии вывезено более 182 тыс. тонн грунта. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в оперативном штабе.

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 27 кубометров, всего 33 187 кубометров. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 2,9 тонн загрязненного поверхностного грунта, всего - 182 002 тонн", - отметили в оперштабе.

2 июня в ходе телеконференции первый вице-президент - операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко сообщил, что компания рассчитывает переработать зараженный грунт с места ЧП на ТЭЦ-3 Норильска в течение 11 месяцев. Сбор загрязненного грунта и его складирование на площадках временного накопления завершится до конца июля.

Кроме того, с начала операции сорбентом обработано 136,7 км береговой линии и 264,7 тыс. кв. м загрязненной территории.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоемы. Ликвидацией последствий ЧП занимаются 346 специалистов, привлечено 195 единиц техники.