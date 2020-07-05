В Приангарье локализовали два лесных пожара в пятикилометровой зоне от деревень

ТАСС, 5 июля. Лесные пожары локализованы в пятикилометровой зоне от двух деревень в Иркутской области. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

На утро 5 июля в регионе зарегистрировано 80 природных пожаров на площади почти 40 тыс. га. В тушении пожаров задействовано 693 человека и 131 единиц техники.

"На сегодняшний день в пятикилометровой зоне от населенных пунктов локализовано два лесных пожара: в Казачинско-Ленском районе в трех км от деревни Седанкина на площади 2 га и в Ольхонском районе в пяти км от деревни Куртун на площади 0,4 га. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

Власти Иркутской области в пятницу ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах региона из-за природных пожаров. По данным МЧС, для мониторинга и обслуживания лесных пожаров от Министерства лесного комплекса и МЧС России привлечено 16 воздушных судов. В субботу самолет Бе-200 ликвидировал 150 метров горящей кромки лесного пожара в Качугском районе и 450 метров кромки пожара в Усть-Удинском районе. 48 тонн огнетушащей жидкости было доставлено экипажем к труднодоступным лесным пожарам.