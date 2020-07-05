В Красноярском крае начали проверку сообщения о смерти врача от коронавируса

КРАСНОЯРСК, 5 июля. /ТАСС/. Проверка по сообщениям СМИ о смерти врача Уярской районной больницы из-за коронавируса ввиду несвоевременного оказания ей медпомощи начата в Красноярском крае. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба прокуратуры края.

По данным СМИ, врачу не была вовремя оказана медицинская помощь, так по рассказам дочери ей вначале отказали в проведении компьютерной томографии мотивируя тем, что женщина не поместится в аппарат. Позже обследование показало, что у нее 100% поражение легких. В итоге 58-летняя врач-гинеколог, проработавшая в Уярской больнице 34 года, умерла 2 июля.

"Организована проверка по сообщению средств массовой информации о смерти врача Уярской районной больницы от коронавирусной инфекции ввиду несвоевременного оказания ей медицинской помощи. В ходе проверки будут установлены причины и условия случившегося, дана оценка действиям ответственных лиц", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о жалобах пациентов на состояние Уярской больницы: протекающую крышу, отсутствие санитарно-эпидемиологической обработки, нехватку медицинского персонала. 2 июля в Минздраве края сообщили ТАСС, что ведомство проведет проверку больницы. По словам представителя Минздрава, пациенты с подтвержденным коронавирусом отправляются в госпиталь в Канск, в Уяре находятся люди, которые ждут подтверждения диагноза.

По данным на 5 июля в Красноярском крае зарегистрировано всего 9 585 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 55 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрировано 133 случая заболевания. Более 5 тыс. человек выздоровели, 146 умерли.