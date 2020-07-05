В Кемеровской области в ДТП с участием грузовика погибли три человека

ТАСС, 5 июля. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком МАН в Кемерове, погибли двое взрослых и ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

ДТП произошло около 17:50 (13:50 мск) на 302-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" (территория города Кемерово).

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком MAN. В результате ДТП погибли водитель легковой машины и два его пассажира - женщина и ребенок", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.