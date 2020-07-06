Росздравнадзор проведет проверку после смерти врача в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 6 июля. /ТАСС/. Росздравнадзор по поручению Минздрава РФ проведет проверку после смерти врача Уярской районной больницы в Красноярском крае от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России.

По данным СМИ, врачу не была вовремя оказана медицинская помощь. Так, по рассказам дочери, ей вначале отказали в проведении компьютерной томографии, мотивируя тем, что женщина не поместится в аппарат. Позднее обследование показало, что у нее стопроцентное поражение легких. В итоге 58-летняя врач-гинеколог, проработавшая в Уярской больнице 34 года, умерла 2 июля. Прокуратура региона начала поверку.

"Министерством здравоохранения Российской Федерации дано поручение Росздравнадзору осуществить проверку по факту смерти врача Уярской районной больницы от коронавирусной инфекции ввиду возможного несвоевременного оказания ей медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о жалобах пациентов на состояние Уярской больницы: протекающую крышу, отсутствие санитарно-эпидемиологической обработки, нехватку медицинского персонала. 2 июля в Минздраве края сообщили ТАСС, что ведомство проведет проверку больницы. По словам представителя Минздрава, пациенты с подтвержденным коронавирусом отправляются в госпиталь в Канск, в Уяре находятся люди, которые ждут подтверждения диагноза.

По данным федерального оперативного штаба, в регионе зарегистрировано всего 9 585 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Более 5 тыс. человек выздоровели, 164 умерли.