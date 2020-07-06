В Новосибирске официально открылись городские пляжи

НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Два крупных городских пляжа, ранее закрытые из-за несоответствующего состояния воды, начали работу в Новосибирске. Однако на одном из них продолжает действовать запрет на купание, сообщил в ходе оперативного совещания областного правительства мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил мэру Новосибирска при первой же возможности открыть пляжи на территории города, аргументировав это тем, что в регионе стоит жаркая погода, из-за чего горожане все равно посещают пляжи, несмотря на запреты.

"В городе сегодня действует два городских муниципальных пляжа, получено разрешение на работу [пляжей] "Море Обское" и "Бугринская роща". При этом на "Бугринской роще" разрешение на купание не получено в связи с состоянием воды. Тем не менее, у нас работают посты в акватории реки Оби в местах обычного отдыха новосибирцев", - сказал Локоть.

В середине июня начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов сообщал, что к вводу к эксплуатации в регионе готова только треть городских пляжей - шесть из 21. Всего на территории области имеется 309 мест для организованного отдыха. По словам Карпова, пандемия стала причиной задержки в подготовке водных объектов к пляжному сезону.