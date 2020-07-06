Десять человек пострадали в результате ДТП в Приангарье

ИРКУТСК, 6 июля. /ТАСС/. Полиция в Иркутской области проводит доследственную проверку после дорожной аварии, в результате которой в воскресенье пострадали десять человек, в том числе двое детей. Трое пострадавших находятся в больнице, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МДВ России по Иркутской области.

"По факту ДТП в Черемховском районе проводится доследственная проверка. По ее результатам следователи примут правовое решение. В результате ДТП пострадали десять человек, в том числе две девочки девяти лет. Все потерпевшие были доставлены в больницу. Сейчас трое граждан находятся на стационарном лечении", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, в воскресенье в Иркутской области на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" столкнулись два легковых автомобиля. В одном из них было шесть человек, в другом - четыре. По предварительной информации, один из автомобилей не уступил дорогу, выезжая со второстепенной трассы.