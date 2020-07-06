Главврача больницы в Красноярском крае отправили в отставку после жалоб пациентов

КРАСНОЯРСК, 6 июля. /ТАСС/. Главного врача Уярской районной больницы в Красноярском крае Константина Гулакова отправили в отставку после жалоб пациентов и проверки регионального Минздрава. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба краевого министерства здравоохранения.

Ранее пациенты жаловались на состояние больницы: протекающую крышу, отсутствие санитарно-эпидемиологической обработки, нехватку медицинского персонала, качество лечения. 2 июля в Минздраве края ТАСС сообщили, что министерство проведет проверку больницы. По словам представителя Минздрава, пациенты с подтвержденным коронавирусом отправляются в госпиталь в Канск, в Уяре находятся люди, которые ждут подтверждения диагноза.

"По итогам выезда министерством здравоохранения принята отставка главного врача [Константина Гулакова], назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения. Администрации больницы поручено 6 июля представить план первоочередных противоэпидемических мероприятий и порядок их реализации в министерство здравоохранения края", - говорится в сообщении. Также принято решение о развертывании инфекционного госпиталя на базе больницы в Бородино для госпитализации больных с коронавирусом из Уярской, Партизанской, Рыбинской и Саянской больниц.

Проверка выяснила, что в больнице не были в полном объеме организованы противоэпидемические мероприятия, персонал не всегда использовал средства индивидуальной защиты, некорректно велась статистика. При этом медицинская помощь была организована в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ, все медикаменты имелись в необходимом количестве. В настоящее время пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице нет.

Как уточнили ТАСС в Минздраве края, министерство совместно с Роспотребнадзором также проводит эпидемиологическое расследование по факту смерти от коронавирусной инфекции врача-гинеколога этой больницы Галины Лебедевой. Женщина была транспортирована из Уярской больницы в Красноярскую краевую больницу 24 июня, а 2 июля она умерла. По данному факту проверки начали Росздравнадзор и региональная прокуратура. Минздрав края окажет всю необходимую помощь семье умершего медика.

По данным федерального оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 9 585 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Более 5 тыс. человек выздоровели, 164 умерли.